 

Виктория Дайнеко объяснила свое одиночество: Альфа-самка с высоким темпераментом

10.08.2020, 15:43, Разное

Виктория Дайнеко согласилась с тем, что она является альфа-самкой с высоким темпераментом, которая привлекает мужчин, но не дает им возможности оказать помощь. Певица горда своей самостоятельностью, однако это мешает ей довериться сильному полу.

Также Виктория решила ответить на другие вопросы подписчиков. Она рассказала, что во время карантина не работала, ведь это было невозможно. Как только режим самоизоляции завершился, Дайнеко отправилась в салон красоты.

Многих поклонников интересовало, почему певица не показывает дочь. Артистка уверена, что личная жизнь не должна предаваться огласке. “Не понимаю, почему это так важно?” – задалась вопросом Виктория. Певица дала понять, что не станет рассказывать об избраннике, если тот у нее появится.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 12 Ноя 2018 в 1:55 PST

Напомним, что в 2015 году Виктория Дайнеко связала себя узами брака с барабанщиком Дмитрием Клейманом, от которого родила дочь Лидию. Через год супруги начали часто ссориться, а потом развелись. Позже Дмитрий закрутил роман с подругой Виктории.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Женатый актер Гуськов оказался причастным к появлению пятого ребенка Порошиной

29.06 / Эксперты рассказали, как мошенники готовятся к автомобильному угону

28.06 / Личное: В добрый путь!

13.07 / Российскими инженерами создан новый легкий броневик «Стрела»

13.07 / Мнение: Тучи над Хабаровском…

07.07 / Семейная идиллия: Джиган и Оксана Самойлова поделились первой после примирения совместной фотосессией

26.07 / На Украине предложили сделать из Крыма “проблему для России”

04.08 / Мнение: Дискриминация белого гетеросексуального большинства не вечна

23.07 / Эксперт рассказала, на чём стоит сосредоточиться России в Арктике

13.07 / Мнение: Американская мечта умерла. Да здравствует русская мечта?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска