 

В Офисе президента Украины опасаются, что от COVID-19 будут умирать до 50 человек в день

10.08.2020, 15:42, Новости дня

В Офисе президента Украины заявили, что если каждый день COVID-19 будут заболевать более 2 тыс. человек, смертность от болезни увеличится до 40–50 случаев в день. Об этом сказано в сообщении на сайте президента по итогам селекторного совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

“Если в Украине ежесуточно будет фиксироваться более 2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, количество смертей увеличится до 40–50 ежедневно”, – сказано в сообщении.

В Офисе президента подчеркнули, что немецкая медицинская ассоциация Marburger Bund объявила о начале второй волны эпидемии коронавируса, ее ожидают в Польше, Франции и Нидерландах.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал на совещании, что украинцам нужно четко разъяснить правила и особенности карантина.

“Люди у нас ответственные, но они должны понимать, к чему им готовиться, что такое адаптивный карантин. Надо объяснить людям, почему один город находится в “красной” зоне, а другие – в “зеленой”, – заявил он.

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию в Украине подтвердили у 1008 человек. Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 81 957. Умерло 1922 больных, всего выздоровело 44 359 человек. Продолжают болеть 35 676 украинцев.

Коронавирусом в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса на 10 августа, заразился 19 877 261 человек. Жертвами COVID-19 стали 731 570 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Порошенко не пришел на допрос в Госбюро расследований

25.06 / На дне Марианской впадины была обнаружена антропогенная ртуть

22.07 / Американский политолог – пандемия подорвала статус США как мирового лидера

03.07 / Киевское “Динамо” просит провести финал Кубка Украины в присутствии зрителей

10.08 / Игорь Димитриев: Семен Пегов выяснял судьбу 33 россиян в Минске

21.07 / Atlantic – придётся изгнать немало бесов — экс-посол США в России о необходимости переосмыслить внешнюю политику

13.07 / Актера Емельянова оштрафовали на 20 тыс. рублей за оскорбление полицейского

29.06 / В Закарпатье больными с COVID-19 заняты более 70% подготовленных коек. Это самый высокий показатель в Украине

25.06 / Times о параде Победы – Путин продемонстрировал силу и новое вооружение

05.07 / “Манчестер Сити” неожиданно уступил “Саутгемптону”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска