В Офисе президента Украины опасаются, что от COVID-19 будут умирать до 50 человек в день

10.08.2020, 15:42, Новости дня

В Офисе президента Украины заявили, что если каждый день COVID-19 будут заболевать более 2 тыс. человек, смертность от болезни увеличится до 40–50 случаев в день. Об этом сказано в сообщении на сайте президента по итогам селекторного совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

“Если в Украине ежесуточно будет фиксироваться более 2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, количество смертей увеличится до 40–50 ежедневно”, – сказано в сообщении.

В Офисе президента подчеркнули, что немецкая медицинская ассоциация Marburger Bund объявила о начале второй волны эпидемии коронавируса, ее ожидают в Польше, Франции и Нидерландах.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал на совещании, что украинцам нужно четко разъяснить правила и особенности карантина.

“Люди у нас ответственные, но они должны понимать, к чему им готовиться, что такое адаптивный карантин. Надо объяснить людям, почему один город находится в “красной” зоне, а другие – в “зеленой”, – заявил он.

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию в Украине подтвердили у 1008 человек. Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 81 957. Умерло 1922 больных, всего выздоровело 44 359 человек. Продолжают болеть 35 676 украинцев.

Коронавирусом в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса на 10 августа, заразился 19 877 261 человек. Жертвами COVID-19 стали 731 570 человек.