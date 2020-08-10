 

Вулкан Синабунг в Индонезии выбросил огромное облако пепла

10.08.2020, 15:42, Новости дня

На острове Суматра в Индонезии 10 августа зафиксировали второе за последние дни извержение вулкана Синабунг. Он выбросил гигантское облако пепла на высоту 5 км, сообщает DW.

Местные власти предупредили жителей и туристов о возможных потоках лавы и призвали избегать пребывания в радиусе 5 км от кратера вулкана. При этом авиаперелеты в регионе не прекратили.

ВИДЕОВидео: chave weather – daily videos / YouTube

Предыдущее извержение Синабунга, являющегося одним из более чем 120 активных вулканов в Индонезии, произошло в субботу, 8 августа. Погибших и пострадавших нет.

В 2014 году при извержении этого вулкана погибло 16 человек, в 2016-м – семь.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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