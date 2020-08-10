Fiat тестирует новую версию модели Tipo

10.08.2020, 15:35, Новости дня

Новая версия Fiat Tipo проходит дорожные испытания.

Зарубежные фотографы недавно заметили новую версию Tipo SW Cross в Альпах. Это, вероятно, означает, что Fiat предоставит вариацию Cross как минимум в двух из трех кузовов обновленной модели Tipo.

Как и в случае с прототипом Tipo Cross, замеченным на улицах Турина, Италия, два месяца назад, Tipo SW Cross имеет замаскированные колесные арки и боковые пороги, что наводит на мысль о том, что новинки получат пластиковую облицовку кузова, чтобы выглядеть шире и прочнее.

Помимо облицовки, Tipo SW Cross ожидают и другие внешние обновления, включая более жесткие бамперы, специальные колёса и, очевидно, более высокий дорожный просвет.

Кроме того, машина должна получить новую решетку радиатора, новые фары со светодиодными дневными ходовыми огнями, встроенными в верхнюю часть, и задние фонари с измененной графикой. Внутри Fiat Tipo 2021 модельного года будет иметь обновленную информационно-развлекательную систему, вероятно, с большим дисплеем, а также небольшие изменения обивки и отделки.

Ожидается, что Fiat также внесет некоторые изменения по технической части. По предварительной информации, моторная линейка новой версии транспортного средства будет состоять из двух бензиновых двигателей с турбонаддувом объемом 1 и 1,3 литра, а также 1,6-литрового дизельного агрегата. Кроме того, ожидается появление вариации с гибридной силовой установкой. Машина получит только передний привод.

Ожидается, что новая версия транспортного средства будет презентована в начале грядущей осени. Какая-либо информация о стоимости новинки пока что отсутствует. Также в настоящее время нет никаких сведений о дате начала продаж обновленного автомобиля и рынках его сбыта. Можно предположить, что изначально машина будет представлена на автомобильном рынке Европы.