Скандалы: Артем Екимов утер Сергея Собянина

10.08.2020, 15:31, Разное

Глава ГБУ «Ритуал», фигурировавший в расследовании Голунова, заработал за 2019 год больше, чем мэр Москвы

Доходы директора московского ГБУ «Ритуал» Артёма Екимова в 2019 году составили 12 млн рублей, обратили внимание «Открытые медиа», изучив данные антикоррупционных деклараций, опубликованных 7 августа на сайте столичной мэрии. В 2018 год доходы управленца составили 7,9 млн рублей, таким образом в прошлом году его заработок увеличился на 4,1 млн рублей. Заработок главы столичного бюджетного учреждения оказался значительно выше доходов мэра Москвы Сергея Собянина: в 2018 году столичный градоначальник заработал только 7,6 млн рублей, следует из информации на сайте мэрии. Декларацию мэра за 2019 год правительство Москвы пока не опубликовало.

Как Екимову удалось в полтора раза увеличить свои доходы, точно неизвестно. Судя по декларации, недвижимость или автомобили он не продавал. Директор «Ритуала» указал, что в 2019 году он владел автомобилем BMW X5 и квартирой площадью 69,6 кв м, они были указаны и в его декларации за 2018 год. Получить комментарии Екимова «Открытым медиа» не удалось: мобильные телефоны его самого и представителя «Ритуала» вечером в пятницу были отключены.

«Ритуал» отвечает за надзор, содержание и развитие московских кладбищ и крематориев и находится в введении департамента торговли московской мэрии. Сейчас ГБУ управляет работой 136 кладбищ и трёх крематориев. Артём Екимов, бывший старший оперуполномоченный Главного управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД (ГУЭБиПК), возглавил «Ритуал» в 2015 году.

За назначение Артёма Екимова на пост директора предприятия стоял глава ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев, со ссылкой на собеседников в силовых структурах утверждал в своём расследовании о московском похоронном рынке спецкор «Медузы» Иван Голунов. Своим заместителем Екимов назначил ставропольского бизнесмена Валериана Мазараки, после чего почти все московские кладбища и подразделения «Ритуала» возглавили люди из окружения Мазараки, говорилось в расследовании.

Виктор Овсюков