Учёные рассказали, чем отличается мужской мозг от женского

10.08.2020, 15:30, Разное

Международные учёные в рамках нового исследования подняли популярную тему, чем отличается мужской мозг от женского. Наибольшие гендерные различия были выявлены в структуре, которая регулирует репродуктивную физиологию и поведение.

В исследовании, опубликованном на страницах Science and Technology Daily, нейробиологи рассказали, что половые хромосомы значительно влияют на анатомическое строение головного мозга. Мужчины и женщины различаются по генетическим признакам и также факторам окружающей среды, которые влияют на развитие и размер главного органа центральной нервной системы. Были изучены заключения МРТ двух тысяч пациентов и отсканированы 10 областей головного мозга: у 3-6% добровольцев зафиксированы отличия. Учёные отметили, что полученные результаты – это влияние генов, гормонов и обучения.

Главный орган ЦНС взрослых мужчин тяжелее и больше по объёму, чем у женщин, но это не значит, что они умнее, просто представители сильного пола сами по себе крупнее. Установлено, что «мужской» мозг имеет больше связей между нейронами внутри полушарий, а «женский» – между полушариями.