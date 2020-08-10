 

В Ставропольском крае мужчина усыпил и изнасиловал девушку

10.08.2020, 15:30, Разное

В Ставропольском крае 25-летний житель сначала усыпил, а потом изнасиловал девушку. По факту случившегося уже возбуждено уголовное делопроизводство.
Инцидент был зафиксирован в Изобильненском районе. Фигурантом уголовного дела является 25-летний молодой человек. Установлено, что 16 июля нынешнего года вечером житель пребывал в одной квартире вместе с потерпевшей и своей сожительницей. Он усыпил девушек, после чего изнасиловал знакомую своей избранницы.

На данный момент злоумышленник задержан. Эксперты выясняют состав жидкости, которую девушкам дал житель перед тем, как они уснули. Полицейские продолжают проводить комплекс следственных мероприятий.



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