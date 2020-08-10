Грузинская оппозиция обвинила власти в строительстве дорог «в интересах России»

10.08.2020, 15:30, Новости дня

Грузинская оппозиционная партия «Лело» сообщила о том, что власти Грузии «ускоренно строят дороги на северном направлении, что отвечает интересам России», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

На брифинге представители этой партии, возглавляемой банкиром Мамукой Хазарадзе, заявили, что на «строительство автомагистралей, которые отвечают интересам страны – «оккупанта», из бюджета выделены десятки миллионов».

Как отмечают оппозиционеры, это происходит на фоне «целенаправленной задержки строительства порта Анаклия на Черном море».

«Только на строительство одного из участков дороги выделено 30 млн лари (9,8 млн долларов)», – сказал член партии Саба Буадзе.

По его словам, явный интерес к строительству одной из дорог ранее высказывал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Лело», в частности, призвала провести комитетские слушания на этот счет.

Ранее в этом году председатель парламентской фракции «Единого национального движения» (считается партией экс-президента Михаила Саакашвили) Роман Гоциридзе заявил, что власти Грузии хотят инвестировать свыше 550 млн долларов в строительство дороги от села Квешети до населенного пункта Коби по направлению к границе с Россией. «С военной точки зрения проект этой дороги очень рискованный, – сказал Гоциридзе. – Фактически мы в состоянии войны с Россией, поэтому надо понимать, что эта дорога может понадобиться РФ для военной атаки».

Данная дорога должна быть сдана в 2023 году. Ее построят китайские строители из China Railway 23rd Bureau Group Co. Запланировано строительство двухлинейной асфальтобетонной дороги протяженностью 22,7 километров, шести мостов и пяти тоннелей, в том числе одно тоннеля протяженностью девять километров и шириной 15 метров – самого длинного в Грузии.

Финансировать строительство дороги будут Азиатский банк развития и Европейский банк реконструкции и развития, которые выделили Грузии кредиты в размере 415 млн долларов и 60 млн долларов соответственно. Правительство Грузии, со своей стороны, выделяет для проекта 83,6 млн долларов.

Участок Квешети-Коби является частью коридора транзитного значения Север-Юг. Дорога будет выходить на сложный географический маршрут, который отличается плохой проходимостью зимой из-за обильного снегопада и опасности схода лавин. С помощь. Этой новой дороги транзитное сообщение можно будет осуществить в любое время года.