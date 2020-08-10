 

В Петербурге лысый мужчина избил и изнасиловал девушку на школьном стадионе

10.08.2020, 15:30, Разное

В Петербурге на школьном стадионе лысый житель изнасиловал девушку. Инцидент был зафиксирован вчера около 23:45.
К сотрудникам полиции обратилась жительница Петербурга и заявила об изнасиловании своей 29-летней дочери. Последняя отправилась на школьный стадион, чтобы потренироваться. Во время вечерней пробежки на девушку напал лысый мужчина, которому на вид было около 40 лет, после чего надругался над ней.

Подробности инцидента не сообщаются. По факту поступившей информации сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. После ее завершения будет принято процессуальное решение.



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