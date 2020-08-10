Ирена Понарошку официально развелась с мужем после 10 лет брака

10.08.2020, 15:30, Разное

Понарошку впервые прокомментировала развод с Листом и сделала это в “особенный” день – в день своего развода. Об этом Ирена сообщила на своей странице в Instagram, снабдив послание семейным снимком – сделанным, пока Александр еще числился ее законным супругом:

Сегодня мы с маэстро хотим официально сообщить всем, кого это касается: мы развелись, чтоб сказку сделать былью.

Ирена Понарошку и Александр Лист

Напомним, в сентябре прошлого года Лист шокировал фолловеров Instagram, опубликовав сразу несколько странных сообщений. В одном из них он подтвердил, что они с Понарошку расстались:

Что происходит с нашей страной? Моя жена объявила о разводе! Это после всего?! Это потому, что я современный, честный и классный? Просто я был обычным человеком, любил детей своих, хотел простого человеческого счастья! Мужчины! Этот век прогнил (в России)! Не верьте женщинам… Давайте закончим! Я хочу честности и справедливости! Ирена Понарошку закончила со мной отношения как муж и жена. Я думаю, из-за денег. И… положения в российском обществе. Ей стыдно за меня! Печалька! Ей не нравятся люди, которые становятся старше и, как ни печально, мудрее. Все, что она транслирует, жалкая ложь!

Ирена не комментировала эмоциональный пост мужа, но, судя по Instagram, начала жить отдельно от него. Например, зимой она вместе с их с Листом сыновьями – 9-летним Серафимом и 1,5-годовалым Теодором – была в Таиланде и Америке, а затем вернулась в Россию. Александр их в этом путешествии не сопровождал. По сообщению портала мировых судей, Понарошку подала на развод 8 июля.

Ирена Понарошку и Александр Лист с детьми