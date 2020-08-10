Захарова отреагировала на задержание российских журналистов в Белоруссии

10.08.2020, 15:26, Новости дня

Москва ожидает, что власти Белоруссии отнесутся к работе журналистов по выполнению своих редакционных заданий с уважением, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она также призвала сотрудников СМИ «полностью соблюдать белорусское законодательство в части, касающейся ведения ими профессиональной журналистской деятельности на территории Белоруссии», передает «Интерфакс».

По словам Захаровой, дипломаты занимаются каждым конкретным случаем задержания, для Москвы это вопрос приоритетного внимания.

Ранее Захарова заявила, что посольство РФ в Белоруссии подключилось к разрешению ситуации с задержанием журналистов телеканала «Дождь» в Минске. Позднее журналистов освободили, в ночь на понедельник они вернулись в Россию.

В понедельник руководители сразу нескольких российских СМИ, в том числе RT и Daily Storm, сообщили о задержании своих сотрудников в ходе беспорядков в Минске. Также стало известно о задержании военкора Семена Пегова, который выяснял судьбу 33 россиян в Минске. Освобождения военкора уже потребовали журналисты.

Позже корреспондент телеканала RT Константин Придыбайло сообщил, что Пегов находится в Центре изоляции правонарушителей в Минске.