 

Съемки Агаты Муцениеце в сериале “В клетке” с Павлом Прилучным под угрозой: Налицо саботаж

10.08.2020, 15:23, Разное

Андреевская сообщила, что переговоры о дальнейшей судьбе
Муцениеце в теленовелле застопорились. Она лишь раз созванивалась с генеральным
продюсером сериала “В клетке” Теймуром Джафаровым.

Беседа киношника и агента не была продуктивной. Мариам
запросила сценарий для Агаты, но ей отказали. По словам менеджера, артистка
не может подписать договор, не ознакомившись с сюжетной линией.

Более того, переговоры с Андреевской ведет не генеральный
продюсер, как это обычно бывает, а неизвестный человек. Он ничего не согласовывает с руководством сериала “В клетке”.

Мариам добавила, что полномочия собеседника
ей неизвестны. “Налицо неаргументированный
саботаж”, – сказала агент Агаты
Муцениеце.

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Публикация от Agata M (@agataagata) 22 Июл 2020 в 11:56 PDT

Ранее продюсер и исполнитель главной роли в картине
Павел Прилучный написал в личном микроблоге, что его бывшая жена Агата
Муцениеце появится во втором сезоне “В клетке”. К слову, в начале лета Муцениеце сообщала поклонникам,
что будет сниматься с экс-супругом. Тогда артистка рассказала, что лично связывалась
с Павлом, чтобы поинтересоваться судьбой своей героини. Бывший муж заверил Агату, что в сериале “В клетке” она еще появится.



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