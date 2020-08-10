Съемки Агаты Муцениеце в сериале “В клетке” с Павлом Прилучным под угрозой: Налицо саботаж

10.08.2020, 15:23, Разное

Андреевская сообщила, что переговоры о дальнейшей судьбе

Муцениеце в теленовелле застопорились. Она лишь раз созванивалась с генеральным

продюсером сериала “В клетке” Теймуром Джафаровым.

Беседа киношника и агента не была продуктивной. Мариам

запросила сценарий для Агаты, но ей отказали. По словам менеджера, артистка

не может подписать договор, не ознакомившись с сюжетной линией.

Более того, переговоры с Андреевской ведет не генеральный

продюсер, как это обычно бывает, а неизвестный человек. Он ничего не согласовывает с руководством сериала “В клетке”.

Мариам добавила, что полномочия собеседника

ей неизвестны. “Налицо неаргументированный

саботаж”, – сказала агент Агаты

Муцениеце.

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Публикация от Agata M (@agataagata) 22 Июл 2020 в 11:56 PDT

Ранее продюсер и исполнитель главной роли в картине

Павел Прилучный написал в личном микроблоге, что его бывшая жена Агата

Муцениеце появится во втором сезоне “В клетке”. К слову, в начале лета Муцениеце сообщала поклонникам,

что будет сниматься с экс-супругом. Тогда артистка рассказала, что лично связывалась

с Павлом, чтобы поинтересоваться судьбой своей героини. Бывший муж заверил Агату, что в сериале “В клетке” она еще появится.