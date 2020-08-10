Синоптик призвал москвичей готовиться к осенней погоде в августе

10.08.2020, 15:23, Разное

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозирует резкое ухудшение погоды в Москве в ближайшие дни. По словам метеоролога, в городе заметно похолодает.

По словам Вильфанда, на предстоящей неделе погода будет больше походить на сентябрьскую, чем на августовскую. Уже 11 августа дневная температура опустится до 20-22 градусов, начнутся продолжительные дожди, возможны грозы. Со среды небо над столицей затянут облака, а воздух остынет до 15-20 градусов Цельсия.