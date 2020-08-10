 

Туск призвал Лукашенко раскрыть фактические результаты выборов в Белоруссии

10.08.2020, 15:16, Новости дня

Глава Европейской народной партии, бывший председатель Европейского совета, экс-премьер Польши Дональд Туск призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко опубликовать фактические результаты выборов в республике.

«Я призываю президента Лукашенко опубликовать фактические результаты вчерашнего голосования, прекратить насилие, вывести спецназ и немедленно освободить арестованных мирных демонстрантов», – написал Туск в своем Twitter.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК республики, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.

Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики. Кроме того, штаб Тихановской уже подготовил жалобу в Центризбирком страны о нарушениях во время избирательной кампании по выборам главы государства.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем. Однако в МВД Белоруссии эту информацию опровергли.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Детское фото Виктора Цоя выставят на аукцион

06.07 / Первый «Каракурт» с морским «Панцирем» вышел на госиспытания

11.07 / В Хабаровске устроили акцию протеста в поддержку Фургала

26.06 / В Киеве 115 новых случаев COVID-19

07.08 / Глава Пентагона обсудил вопросы безопасности с китайским коллегой

07.07 / Ангар с автомобилями загорелся на западе Москвы

05.08 / Машину-амфибию и утонувших морпехов нашли у берегов Калифорнии

31.07 / ВВП Евросоюза упал на рекордный за 25 лет уровень

06.08 / Назначена дата выборов президента Таджикистана

09.07 / Зеленский переехал на «дачу Ющенко»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска