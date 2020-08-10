Мужчина обокрал спящего владельца квартиры в Москве на 2 млн рублей

10.08.2020, 15:16, Новости дня

В Москве мужчина украл в квартире у знакомого вещи на 2,3 млн рублей, пока тот спал, сообщила пресс-служба ГУМВД по Москве.

Пострадавший 57-летний москвич рассказал правоохранителям, что пригласил знакомого в гости. Спустя некоторое время после его ухода мужчина обнаружил пропажу двух мобильных телефонов и автомобиля, сообщается на сайте ведомства.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний житель Московской области.

«Установлено, что злоумышленник находился в гостях у заявителя. Воспользовавшись тем, что хозяин квартиры задремал, он похитил смартфоны и ключи от автомобиля», – говорится в сообщении.

Сумма ущерба составила более 2,3 млн рублей. В МВД отметили, что похищенное транспортное средство было найдено, в скором времени оно будет передано законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», подозреваемый задержан.

В Москве неизвестный взломал два сейфа в коттедже и похитил оттуда имущество более чем на 1 млн рублей, сообщили в ГУ МВД по столице, по сведениям источника в правоохранительных органах, злоумышленники обокрали коттедж бизнесмена Олега Тинькова.