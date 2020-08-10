 

Павел Прилучный сводил 4-летнюю дочку Мию на маникюр

10.08.2020, 15:09, Разное

Павел Прилучный сводил свою дочку от Агаты Муцениеце на маникюр. Соответствующим постом он поделился в Instagram.
Павел Прилучный в своем блоге опубликовал фото, где его 4-летней дочке Мие делают маникюр. Под постом он написал размышления о быстротечности жизни, о том, что когда все разрушается, то внутри человек становится тверже алмаза и это привлекает других.

Актер отмечает, что смайлики в конце поста поставил намеренно, а фото нужно считать юмористическим. Он показал подписчикам, как размышляет его дочь во время процедуры. Публикацию Павла Прилучного раскритиковали некоторые поклонники за то, что на мастере и на Мие нет маски. Они заметили, что пока еще эпидемию COVID-19 не отменили.

Напомним, что Павел Прилучный не так давно развелся с Агатой Муцениеце. У пары родились двое детей Тимофей и Мия. Сейчас актер в отношениях с Мирославой Карпович, которую зрители запомнили по сериалу «Папины дочки».



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