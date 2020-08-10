Названы самые опасные для здоровья профессии

10.08.2020, 15:08, Новости дня

Роспотребнадзор опубликовал рейтинг сфер деятельности, у сотрудников которых чаще всего диагностируют профессиональные заболевания.

Так, чаще всего в РФ в 2019 году профессиональные заболевания диагностировали у работников предприятий по добыче полезных ископаемых – 46,9% от всех зарегистрированных случаев, информирует RT.

Следом идут обрабатывающие производства (29,9%) и предприятия, занимающиеся транспортировкой и хранением (10,5%), а также строительством (3,6%),

Также 3,5% случаев профзаболеваний в прошлом году зафиксировано у занятых в охоте, рыболовстве, рыбоводстве, сельском, лесном хозяйстве. Остальные 5,2% приходятся на другие сферы деятельности.

Всего в 2019 году в РФ было зафиксировано 4,5 тыс. случаев профессиональных заболеваний.

Ранее эксперты Института прогрессивного образования составили рейтинг профессий, обладателям которых легко найти работу после ослабления ограничительных мер на фоне коронавируса.