 

Ирена Понарошку развелась с мужем

10.08.2020, 15:08, Новости дня

Телеведущая Ирена Понарошку развелась с музыкантом Александром Глуховым (DJ List) после десяти лет брака. У них есть двое сыновей, сейчас им девять лет и полтора года.

«Мы с маэстро хотим официально сообщить всем, кого это касается. Мы развелись, чтоб сказку сделать былью», – написала она в своем Instagram.

Уточняется, что бракоразводный процесс прошел в Таганском суде столицы.

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Публикация от Ирена Понарошку (@irenaponaroshku) 10 Авг 2020 в 4:22 PDT

Напомним, 4 августа стал известно о еще одном звездном разводе. Телеведущий Александр Гордон после шести лет брака развелся со своей четвертой женой – 26-летней Нозанин Абдулвасиевой. Гордон имеет четырех детей.



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