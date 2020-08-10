Правозащитники: при наезде автозака в Минске один человек погиб, трое — пострадали

10.08.2020, 14:54, Разное

В Минске при наезде автозака на протестующих после гололосования на президентских выборах один человек погиб, еще трое — пострадали. Об этом сообщил ТАСС представитель правозащитного центра «Вясна» Валентин Стефанович.

«Да, есть сведения об одном погибшем. Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции. Три человека серьезно пострадали, один погиб в результате черепно-мозговой травмы», — сказал он. Официально власти о погибшем не сообщали.

Автозак наехал на протестующих примерно в 23:00 на станции Немига. Один из демонстрантов заскочил на бампер автозака, после чего машина начала вилять, и гражданин упал под колеса.

Вчера в Беларуси был основной день голосования на президентских выборах. Сегодня ЦИК заявил, что действующий президент Александр Лукашенко побеждает с более чем 80% голосов, у его главной соперницы Светланы Тихановской — около 10%. Данные неофициальных экзит-полов, например, на зарубежных участках, указывали на ее победу с более чем 70%. Штаб Тихановской сообщал, что в Минске и Минском регионе она победила на 20 участках.

Вечером и ночью в Минске и других городах Беларуси прошли массовые протесты. В столице силовики применили против протестующих спецтехнику и светошумовые гранаты. Официальных данных о пострадавших и задержанных нет, «Вясна» сообщала, что по всей стране задержали по крайней мере 140 человек. СК Беларуси возбудил дела о массовых беспорядках и применении насилия к сотрудникам милиции.

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