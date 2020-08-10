 

Правозащитники: при наезде автозака в Минске один человек погиб, трое — пострадали

10.08.2020, 14:54, Разное

В Минске при наезде автозака на протестующих после гололосования на президентских выборах один человек погиб, еще трое — пострадали. Об этом сообщил ТАСС представитель правозащитного центра «Вясна» Валентин Стефанович.

«Да, есть сведения об одном погибшем. Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции. Три человека серьезно пострадали, один погиб в результате черепно-мозговой травмы», — сказал он. Официально власти о погибшем не сообщали.

Автозак наехал на протестующих примерно в 23:00 на станции Немига. Один из демонстрантов заскочил на бампер автозака, после чего машина начала вилять, и гражданин упал под колеса.

Вчера в Беларуси был основной день голосования на президентских выборах. Сегодня ЦИК заявил, что действующий президент Александр Лукашенко побеждает с более чем 80% голосов, у его главной соперницы Светланы Тихановской — около 10%. Данные неофициальных экзит-полов, например, на зарубежных участках, указывали на ее победу с более чем 70%. Штаб Тихановской сообщал, что в Минске и Минском регионе она победила на 20 участках.

Вечером и ночью в Минске и других городах Беларуси прошли массовые протесты. В столице силовики применили против протестующих спецтехнику и светошумовые гранаты. Официальных данных о пострадавших и задержанных нет, «Вясна» сообщала, что по всей стране задержали по крайней мере 140 человек. СК Беларуси возбудил дела о массовых беспорядках и применении насилия к сотрудникам милиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМинск. Первая ночь после выборов: главные фото. Автозаки, гранаты, пули и дубинки против избирателей. Президент не сказал ни слова

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / Мнение: Целевой налог на спиртное и табак, алкозамки и шайка велосипедистов

17.07 / «Патриоты Украины» из России в Незалежной терпят унижения и нищету

07.07 / Онищенко объяснил, почему россиян не должна беспокоить вспышка бубонной чумы

24.06 / Суд в Москве арестовал на 30 суток участника прогулки к могиле неизвестного солдата

28.07 / Коронавирус в России: число зараженных превысило 823 тысячи

30.06 / Ученые: Кишечник защищает печень от вызванных фруктозой повреждений

15.07 / У кого длиннее? Давно Путин не выглядел так жалко

07.08 / Мнение: Зачем созвонились Путин и Лукашенко?

03.08 / Мнение: Французская техническая рецессия

12.07 / Консоль на ARM-процессоре и iPhone за 200 долларов: В Сети появилась информация о новых продуктах Apple

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска