Дочь Леонида Якубовича рассказала о проблемах в семье

10.08.2020, 14:53, Разное

Дочь Леонида Якубовича Варвара часто рассуждает о смысле жизни, профессии. Не так давно она стала больше делиться рассказами о знаменитой семье, в которой тоже происходят кризисы.

В своем блоге Instagram Варвара написала о том, что у ее родителей часто случались кризисы в отношениях, которые возникли еще до ее рождения, но пара их преодолела. Дочь Леонида Якубовича сообщает, что в жизни попадаются незнакомцы, с которыми легко находить общий язык за несколько минут, а есть родные, к которым испытываешь недоверие и неприязнь.

Варвара считает, что Леониду Якубовичу и Марине Видовой был необходим радикальный шаг для сближения, который они совершили и получили хороший результат. Они сложные люди, но все друг другу желают только хорошего. Также она поблагодарила их за поддержку и доверие.