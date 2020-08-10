Дизайнер Шторм показал внешний вид Lada XRAY 2.0

10.08.2020, 14:53, Разное

Дизайнер Александр Шторм представил новую модификацию одной из самых популярных отечественных легковых машин. Lada XRAY 2.0 с измененным внешним видом, показанная им в

Как пишет «Инфореактор», техностилист внес новые черты в «икс-стиль» автомобиля, осовременив его. Малый кроссовер-паркетник выпускается на АвтоВАЗе уже почти пять лет. Хэтчбек разработка Стива Маттина стала очень востребованной на отечественном рынке, а впервые концепт-кар машины увидели на выставке Московского международного автомобильного салона в 2012 году. Стоимость самого первого экземпляра, созданного в сотрудничестве с итальянским брендом Vercarmodel Saro S.r.l. достигала миллиона долларов.

Наиболее близкой к серийному варианту стала машина Lada XRAY Concept 2 с пятью дверьми. Далее были выпущены Sport Concept и Cross Concept, теперь же российский дизайнер показал, как могла бы выглядеть Lada XRAY 2.0. Так, автомобиль стал более объемным и габаритным, в нем увеличена колесная база и клиренс, а обвес с накладками на колеса, низ дверей, бамперы и пороги стал более современным. При этом силовой агрегат в транспортном средстве остался без изменений, все тот же 1,6-литровый 106-сильный или мотор на 1,8 литра с мощностью в 122 лошадиные силы.

Коробка передач при этом, по задумке Шторма, лучше механическая или классическая для обоих вариантов соответственно. Кроме того, машине подошел бы отдельный, разработанный специально под нее, двигатель в 150 «лошадей». Цена такого автомобиля составила бы порядка 950 тысяч рублей, что было бы весьма выгодным по сравнению с предложениями конкурентов. При этом Александр Шторм признает, что создание такой модели кажется ему сейчас маловероятным, особенно учитывая последствия пандемии коронавируса.