Мнение: Скинул на неё мешок и сбежал

10.08.2020, 14:50, Разное

Страшная история из Москвы. Просто душераздирающая. Молодая женщина уже было вырвалась с того света, но удачному исходу помешали загадочные обстоятельства.



Одно необдуманное действие может стоить жизни, только жаль, что об этом поздно вспоминаешь.

На прошлой неделе 38-летняя Надежда Колышева, штукатур-маляр на стройке ЖК в подмосковных Люберцах, возвращалась домой привычным маршрутом, как вдруг на неё сверху упали 30 килограммов строительного мусора. Оказалось, что это дело рук рабочего Нурбека, который просто скинул мусор с высоты 12 этажа.

При этом, мотивация строителя неясна: то ли он специально выжидал, пока внизу появится “подходящий человек”, либо просто отключил мозги и не подумал, что внизу могут находиться люди.

Как бы там ни было на самом деле, Надежда получила серьезный перелом позвоночника и даже собрала в соцсетях на лечение и реабилитацию несколько миллионов рублей. Однако на днях она скончалась по необъяснимым причинам — накануне она чувствовала себя прекрасно и сгорела буквально за один день.

Узнав о страшном исходе, виновник произошедшего поспешил скрыться и пока не появлялся на радарах полиции и родственников женщины.