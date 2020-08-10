Адвокат Пашаев заявил о резком ухудшении здоровья Ефремова

10.08.2020, 14:48, Новости дня

Состояние здоровья актера Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП в центре Москвы, резко ухудшилось, у него обострились проблемы с сердцем, сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

«Его состояние здоровья существенно ухудшилось. Во многом потому, что он сильно переживает все произошедшее с ним. Я неоднократно пытался вызвать Ефремову врача, но он резко выступал против этого и не давал мне этого сделать», – цитирует ТАСС защитника.

Ранее Ефремов в ходе заседания суда сказал, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП, поскольку «ничего не помнит».

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о «фальсификации доказательств» представителями потерпевших по уголовному делу по факту ДТП.

В четверг Пресненский суд Москвы продлил домашний арест Ефремову. Также суд отказал актеру в просьбе совершать двухчасовые прогулки раз в день.

Напомним, 8 июня актер в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Артисту может грозить до 12 лет тюрьмы.