Умер продюсер Deep Purple и Iron Maiden

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10.08.2020, 14:48, Новости дня

Британский музыкальный продюсер Мартин Берч, сотрудничавший со знаменитыми рок-группами Deep Purple, Black Sabbath и Iron Maiden, умер на 72 году, сообщил фронтмен группы Whitesnake Дэвид Кавердэйл.

«С огромной грустью я только что узнал, что скончался мой дорогой друг и продюсер Мартин Берч. Мартин был огромной частью моей жизни. (…) Мои мысли и молитвы с его семьей, друзьям и фанатами», – написал Кавердэйл в Twitter.

О причине смерти продюсера не сообщается. На протяжении 11 лет он работал с группой Iron Maiden. Карьеру Берч завершил в 1992 году.



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