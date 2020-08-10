Тихановская требует мирной передачи власти: Протесты неизбежны

10.08.2020, 14:43, Разное

Оппозиционер Светлана Тихановская, которая, по предварительным данным, получила лишь 10% голосов на выборах, требует мирной передачи власти. Кандидат в президенты не исключает, что скоро произойдут новые протесты. По мнению Тихановской, Лукашенко окончательно оторвался от народа и не слышит людей.

Светлана поддержала пострадавших во время протестов белорусов. Она заявила, что любой желающий может обратится в ее штабы за моральной или материальной помощью. Информация о пострадавших и погибших в ночь на 10 августа пока не подтверждена.

ЦИК сообщил, что Александр Лукашенко лидирует в президентских выборах с 80% голосов. Идентичная информация была обнародована сразу после окончания голосования, что стало одним из поводов массовых протестов.

Президент Белоруссии уже высказался после ночных столкновений митингующих с силовиками. Он заявил, что народ всегда является приоритетом.