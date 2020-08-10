Мнение: Свежий белорусский анекдот

10.08.2020, 14:35, Разное

Корреспондент спрашивает на улице Гродно прохожего:

— Что вы ожидаете от победы Александра Лукашенко на выборах?

— Много хорошего! У нас в стране появится много высококвалифицированных строителей, водителей, врачей, айтишников и других специалистов, молодых способных учёных, одаренной молодежи,что очень положительно скажется на развитии нашей экономики и общества, ведь люди это главное. С нетерпением ждём признания победы Лукашенко!

— А из какого вы города?

— Из Варшавы.

Смешной анекдот. Мало им украинцев квалифицированных как будто…

О чем на самом деле стоит подумать.

Технология протеста, перетекающего в революционное кровавое противостояние, продумана политтехнологами от и до. Нужны сакральные жертвы по типу “небесной сотни”. На днях снайперы начнут стрелять по толпе, если белорусы не успокоятся (конечно же, иностранные наемники), толпа озвереет, и начнется обострение. Так было во всех странах – от России до Черной Африки во время разнообразных переворотов. Есть надежда, этот сценарий удастся пресечь. Лучше не ввязываться в эти сугубо политические события вообще. Потому что на улицах все – ведомые жертвы. Через десять лет имен тех, кто умер, не вспомнят. А через двадцать скажут, что не знают, за что они воевали. А те, кто этим управляет, не интересуется такой мелочью, как жизни и кровь.

Первым с триумфальной победой на выборах Александра Лукашенко поздравил лидер КНР Си Цзиньпин. Несменяемый глава Китая. Есть ли смысл в выборах, если они вызывают у людей такую вспышку нервного перенапряжения и депрессии?!