Иран предположил, что протестующих в Ливане подстрекают из-за рубежа

10.08.2020, 14:30, Новости дня

Некоторые участники протестных акций в Ливане получают поддержку из-за рубежа, сообщил на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«Естественно, что после такого крупного происшествия люди недовольны. Однако некоторые группы людей подталкиваются из-за рубежа в определенных целях», – передает ТАСС его слова.

Мусави также добавил, что «Иран уже отправил самолет в Ливан и в ближайшие дни продолжит предоставление помощи».

«В настоящий момент в повестке дня – визит иранского высокопоставленного политика в Ливан, и в ближайшие дни, как только вопрос будет окончательно согласован, о нем будет объявлено», – отметил он.

Напомним, 9 августа столкновения между участниками акции протеста и сотрудниками правоохранительных органов вспыхнули в центре ливанской столицы. Полиция в Бейруте начала применять спецсредства и резиновые пули для разгона манифестантов.

Напомним, в Бейруте вспыхнули беспорядки, участники которых штурмуют и захватывают правительственные здания. В результате беспорядков пострадали более 70 силовиков и более 700 протестующих.

Российские журналисты и блогеры остро отреагировали на беспорядки, указав, что сейчас требуется оказывать помощь пострадавшим от взрывов, а не создавать дополнительную нагрузку на больницы, которые и так оказались перегруженными.