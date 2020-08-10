 

Число пострадавших при пожаре на АЗС в Волгограде возросло до 12 человек

10.08.2020, 14:30, Новости дня

В результате пожара на газовой заправке в Волгограде пострадали 12 человек, сообщили в областной администрации.

«Пострадавших 12», – передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации области.

По данным местных властей, 10 пострадавших доставлены в больницу с ожогами, еще двое от госпитализации отказались. В числе госпитализированных четверо сотрудников МЧС и один прохожий.

Напомним, в Тракторозаводском районе Волгограда загорелись газовая цистерна и здание газовой заправки. Сейчас пожар удалось потушить. По факту инцидента начата проверка. Ранее сообщалось о восьми пострадавших.



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