Число пострадавших при пожаре на АЗС в Волгограде возросло до 12 человек
10.08.2020, 14:30, Новости дня
В результате пожара на газовой заправке в Волгограде пострадали 12 человек, сообщили в областной администрации.
«Пострадавших 12», – передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации области.
По данным местных властей, 10 пострадавших доставлены в больницу с ожогами, еще двое от госпитализации отказались. В числе госпитализированных четверо сотрудников МЧС и один прохожий.
Напомним, в Тракторозаводском районе Волгограда загорелись газовая цистерна и здание газовой заправки. Сейчас пожар удалось потушить. По факту инцидента начата проверка. Ранее сообщалось о восьми пострадавших.
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