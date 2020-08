Учёные: Кожура яблок содержит лекарство от рассеянного склероза

10.08.2020, 14:30, Разное

Учёные из США решили в очередной раз протестировать кожуру яблок на выявление целебных свойств. Нейробиологи из Thomas Jefferson University (Филадельфия) предположили, что урсоловая кислота, содержащаяся в этих фруктах, может стать лекарством от рассеянного склероза.

Как пишет издание Proceedings of the National Academy of Sciences, исследователи протестировали урсоловую кислоту на мышах с рассеянным склерозом — опасной патологией ЦНС, при которой происходит поражение миелиновой оболочки нервных структур головного и спинного мозга. Данное хроническое аутоиммунное заболевание на сегодняшний день неизлечимо, однако при своевременном диагностировании медики могут остановить его развитие, но только на ранней стадии. Через несколько месяцев у лабораторных животных состояние здоровья улучшилось, а к завершению эксперимента парализованные грызуны уже могли самостоятельно двигаться.

Учёные резюмировали, что урсоловая кислота способна восстанавливать погибшие клетки, образующие миелиновую оболочку нервных волокон. Получается, что новая разработка поможет в создании лекарства от неизлечимой болезни. Однако есть одно «но»: в больших количествах это соединение ядовито, поэтому необходимо провести ещё ряд исследований с целью определения безопасной дозы вещества, прежде чем препарат будет предложен людям. Медики также рассказали, что урсоловая кислота находится не только в кожуре яблок, но и груш, ягодах и некоторых травах.