Марина Зудина прокомментировала слухи о романе с женатым Андреем Смоляковым

10.08.2020, 14:23, Разное

Сплетники уверены, что у вдовы Олега Табакова была интрижка

с актером Андреем Смоляковым. Слухи об этом муссировались в конце 2019 года.

Тогда в Сети появился совместный снимок знаменитостей.

Кадры с Зудиной и Смоляковым были сделаны на вечеринке. Ничего

предосудительного на них нет. Между тем интернет-пользователи пришли к выводу, что звезды тайно встречаются. Якобы доказательством

этому послужили их влюбленные взгляды.

В свежем интервью артистка из сериала “Содержанки” прокомментировала

фотографии, которые взбудоражили поклонников. По словам Марины Зудиной, они

были созданы в Лондоне, на Неделе российского кино. Смолякова актриса встретила в один из вечеров.

“Радость! Мы знакомы

больше 30 лет, вместе начинали в “Табакерке”, – вспомнила актриса.

При встрече Зудина и Смоляков по-дружески обнялись. Нежное приветствие

знаменитостей не ускользнуло от объективов фотокамер. Марину в

тот вечер сопровождала дочь Мария, а Андрея – жена, модельер Дарья Разумихина. Побеседовав,

старые приятели разошлись по своим делам.

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Публикация от Марина Зудина (@marinazudina_official) 17 Июл 2020 в 8:41 PDT

Уже на следующий день фотографии с мероприятия попали в СМИ.

Таблоиды пестрили заголовками о Зудиной и Смолякове. “Поразительно – что людям

только не приходит в голову!” – возмутилась звезда сериала “Содержанки”.