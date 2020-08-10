Политолог: В Белоруссии отрепетировали свержение Лукашенко

10.08.2020, 14:23, Разное

В Белоруссии все только начинается, полагает Трухан. Минувшей ночью противники действующего президента испытывали его власть на прочность, считает эксперт.

Основные события начнутся во время шестого срока белорусского лидера, сказал Трухан. В ночь на 10 августа прошла тренировка перед гораздо более масштабными акциями, уверен политолог.

Задача для прозападной оппозиции сильно упрощается, ведь белорусский лидер живет в параллельной реальности, которую вокруг него создает собственное окружение. Лукашенко сильно отдалился от реальной жизни – достаточно послушать и почитать его последние интервью и высказывания, заявил Трухан в эфире ютуб-канала Politwera.

В минувшее воскресенье в Белоруссии прошли очередные президентские выборы. Центризбирком объявил о победе Александра Лукашенко с результатом в 80,23%. Его основной конкурент Светлана Тихановская заручилась поддержкой 9,9% избирателей.

Голосование окончилось в 20 часов, спустя несколько минут ЦИК объявил первые официальные результаты экзит-полов. После этого у избирательных участков начали собираться люди, недовольные озвученными цифрами.

Главные события разворачивались в Минске. В воскресенье утром в город вошли армейские подразделения и дополнительные отряды милиции и ОМОНа. Силовики оцепили по периметру центральную площадь Независимости, на прилегающих улицах дежурили усиленные отряды милиции.

Ожесточенное противостояние развернулось у стелы “Минск – город-герой” и на проспекте Машерова. Произошли столкновения митингующих с милицией. Люди начали строить баррикады из мусорных баков. Силовики использовали светошумовые гранаты, водометы и другие средства для разгона толпы.

В ходе беспорядков пострадали 39 силовиков, задержаны более трех тысяч митингующих, из них тысяча – в Минске. Александр Лукашенко заявил, что протесты координировались из Великобритании, Польши и Чехии.