 

Лукашенко назвал прошедшие в Белоруссии выборы праздником

10.08.2020, 14:23, Разное

В понедельник Александр Лукашенко встретился с главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым. Он поблагодарил генерала, который не побоялся приехать в Минск во время пандемии, за визит. Президент готов был выслушать от исполнительного секретаря СНГ замечания, которые, возможно, возникли в ходе избирательной кампании.

Лукашенко отметил, что явка на выборах стала рекордной. Этот показатель может быть еще выше после того, как объявят итоговые результаты голосования, предположил он. Президент умиляется, когда видит на избирательных участках маленьких детей, которых родители берут с собой. “Понимаете, это праздник!” – сказал он.

По мнению политика, торжество испортили иностранцы, которые прибыли в страну и устроили провокации. Также президент сообщил, что во время столкновений народа с силовиками пострадали порядка 50 гражданских и примерно 30 представителей правоохранительных органов.

Напомним, что Александр Лукашенко, по предварительным данным, набрал 80% голосов. Светлана Тихановская оказалась на втором месте с 10%. Она не признает итоги выборов. На основании ночных массовых протестов оппозиционер требует, чтобы произошла мирная передача власти.



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