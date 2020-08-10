 

Германия поддержала фирмы, которым США угрожают из-за «Северного потока – 2»

10.08.2020, 14:16, Новости дня

Кабинет министров ФРГ поддерживает контакты с фирмами, которым США пригрозили санкциями из-за строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщил официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт.

«Наша позиция по таким экстерриториальным санкциям известна. Правительство ФРГ находится в контакте с компаниями, которым пригрозили санкциями», – передает ТАСС его слова.

Зайберт также подчеркнул, что германские власти «обсуждают дальнейшие действия с европейскими партнерами, Европейской службой внешних действий и Еврокомиссией».

Ранее в российском МИД выразили надежду, что Германия доведет до конца проект строительства газопровода «Северный поток – 2» вне зависимости от противодействия со стороны Соединенных Штатов.

Напомним, американские сенаторы выдвинули требование к руководству немецкого порта Муркан в городе Засниц, согласно которому администрация порта должна прекратить работы по поддержке строительства «Северного потока – 2».

После этого Восточный комитет германской экономики (OAOEV) призвал власти страны и Евросоюза объединиться против санкций США в отношении «Северного потока – 2» и защитить немецкие и европейские компании.

Как известно, 21 июля палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока – 2». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что санкции неприемлемы и противоречат законодательству.



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