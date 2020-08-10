Роскомнадзор предложил увеличить срок давности за нарушения с персональными данными

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10.08.2020, 14:08, Новости дня

Президент Владимир Путин встретился с главой Роскомнадзора Андреем Липовым и обсудил работу ведомства по защите персональных данных, выявлению противоправного контента и вопросы развития сетей связи.

Глава государства начал встречу с обсуждения вопроса защиты персональных данных.

«Большая компания по территории. И мы все говорим, и не только говорим, а предпринимаем энергичные шаги по цифровизации нашей экономики, и вообще жизни в целом, и социальной сферы. В этой связи, конечно, особенно актуальным является вопрос защиты персональных данных. Я бы попросил Вас с этого начать. Законом у нас предусмотрено девять составов административных правонарушений в сфере нарушения прав граждан», – сказал президент, слова которого приводятся на сайте Кремля.

На встрече также обсуждали деятельность ведомства по защите персональных данных, выявлению противоправного контента, вопросы развития сетей связи.

Липов в ходе встречи предложил увеличить срок давности за нарушения в области персональных данных. «Срок давности – он почему-то очень маленький. Мы бы хотели его увеличить, предложить до года. Потому что иногда дела просто не успевают быть рассмотренными», – сказал Липов.



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