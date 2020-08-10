Мнение: Кто первым поздравит Лукашенко?
10.08.2020, 14:05, Разное
ЦИК Беларуси огласил предварительные итоги голосования выборов президента.
По данным ЦИК Лукашенко набрал 80,23%, Светлана Тихановская — 9,9%.
Уже очевидно, что легитимность шестого срока Лукашенко не признает ни народ, ни мировое сообщество. И ему придется править, опираясь исключительно на армию, МВД и КГБ….
Поэтому-то мне и интересно, кто первым поздравит Лукашенко с победой? И кто вообще поздравит?
Фотографии отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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