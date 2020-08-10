Министр здравоохранения США похвалил Тайвань за реакцию на эпидемию COVID-19

10.08.2020, 14:05, Новости дня

Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар высоко оценил реакцию Тайваня на пандемию коронавируса, назвав ее примером «транспарентной, демократической природы» острова.

Азар заявил об этом в понедельник на совместной пресс-конференции с президентом Цай Инвэнь в Тайбэе. Его прибытие в аэропорт Суньшань знаменовало начало визита самого высокопоставленного американского чиновника с 1979 года, когда Вашингтон официально переключил дипломатические отношения с Тайбэя на Пекин.

Его визит стал очередным шагом администрации президента Дональда Трампа по укреплению связей с самоуправляемым островом.

«Для меня настоящая честь быть здесь, чтобы передать Тайваню слова решительной поддержки и дружбы от президента Трампа», – заявил Азар, обращаясь к Цай Инвэнь.

В 2018 году Трамп подписал Закон о поездках на Тайвань, призывающий к визитам высокого уровня между США и Тайванем.

Тайвань добился удивительного успеха в сдерживании эпидемии коронавируса: здесь было зарегистрировано лишь 477 случаев заболевания и 7 смертельных исходов.

Китай считает Тайвань своей территорией, и решительно возражал против визита Азара. Пекин заявлял, что в случае необходимости аннексирует остров любой ценой, в том числе с помощью военного вторжения. Пекин действует агрессивно, отрезая Тайбэй от международного сообщества, в том числе возражая против его участия в работе Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Цай Инвэнь, которая решительно выступает за признание Тайваня суверенным государством, в своем выступлении в понедельник осудила шаги Китая, направленные на отстранение Тайбэя от работы в ВОЗ.

«Политические соображения никогда не должны превалировать над правом на здоровье», – сказала она.

Китай и Тайвань разделились после гражданской войны 1949 года, когда националистические силы Чан Кайши были вытеснены с материка коммунистическими силами Мао Цзэдуна и обосновались на острове.

Визит Азара стал еще одним поводом для обострения отношений между Пекином и Вашингтоном в дополнение к напряженности по вопросам торговли, технологий, ужесточения контроля Китая над Гонконгом и обвинений администрации по поводу эпидемии коронавируса, которая впервые была выявлена в китайском Ухане в конце прошлого года.

На прошлой неделе Китай направил США официальную жалобу, после того как Азар объявил о предстоящем визите на Тайвань, и призвал Вашингтон прекратить все виды официальных контактов с островом.