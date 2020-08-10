 

Китай ввел санкции против американских законодателей в связи с Гонконгом

10.08.2020, 14:05, Новости дня

ПЕКИН – Китай в понедельник ввел санкции против 11 американских граждан, включая законодателей, в ответ на введение американских санкций против 11 официальных лиц Гонконга и Китая, которых обвинили в ограничении политических свобод в бывшей британской колонии.

Под санкции, в частности, попали сенаторы Тед Круз, Марко Рубио, Том Коттон, Джош Хоули и Пэт Туми, конгрессмен Крис Смит, а также представители некоммерческих и правозащитных организаций.

«В ответ на это неправильное поведение США Китай решил ввести санкции против лиц, допускающих вопиющее поведение по вопросам, связанным с Гонконгом», – заявил в понедельник представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге для СМИ в понедельник.

Он не уточнил, какие ограничения подразумевают санкции. Отношения между двумя странами за последние месяцы резко ухудшились в связи с самыми разными вопросами, начиная с торговли и заканчивая Гонконгом и действиями Китая в условиях эпидемии коронавируса.

Санкции против 11 американских граждан являются очередным раундом в серии взаимных мер, которые Китай и США принимают в отношении друг друга в связи с обвинениями в нарушениях прав человека и вмешательстве.

В соответствии с указом президента Дональда Трампа в пятницу США ввели санкции против главы исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам, а также нынешнего и бывшего начальников полиции города.

Санкции означают замораживание активов этих людей в США и в целом запрещают американцам вести с ними дела.

Американские законодатели, попавшие под санкции Китая, резко критиковали новый китайский закон о национальной безопасности, введенный в отношении Гонконга в конце июня, который расширил полномочия Пекина в этом финансовом центре.

В июле Китай объявил о санкциях против Круза, Рубио, Смита и других официальных лиц США после того, как Вашингтон наказал высокопоставленных китайских чиновников за обращение с мусульманами-уйгурами в Синьцзяне.

Новые меры Пекина включают санкции против глав пяти некоммерческих организаций, базирующихся в США: Национального фонда демократии, Национального демократического института международных отношений, Международного республиканского института, Freedom House и Human Rights Watch. В отношении всех пяти организаций были введены санкции в декабре в связи с их позицией по Гонконгу.



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