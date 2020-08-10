Эвелина Бледанс приобрела свою первую квартиру в Москве

10.08.2020, 13:53, Разное

Эвелина Бледанс пояснила поклонникам, что сумела приобрести квартиру в Москве только сейчас. Актриса мечтала, чтобы у Семы была своя жилплощадь.

В своем блоге Instagram Эвелина Бледанс опубликовала пост, где поделилась с поклонниками хорошей новостью. После путешествия по Крыму она вернулась в столицу. Актриса отдохнула и даже запустила свой марафон, а также успела оформить документацию, став владелицей квартиры в центре Москвы.

Также артистка написала, что до сих пор не имела собственной недвижимости. Эвелина Бледанс не желает рассказывать, почему так случилось, так как хочет оставаться порядочным человеком. Она просит советов, помощи у подписчиков, чтобы у сына была яркая, необычная квартира.

Фанаты поздравили актрису с покупкой и пожелали, чтобы в ее жилище всегда было солнечно. Подписчики добавили, что в новой квартире будет много счастья.