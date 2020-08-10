 

Тихановская назвала себя победителем на выборах президента Белоруссии

10.08.2020, 13:53, Новости дня

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики.

«Конечно, посмотрите, что происходит: на участках не хватало урн для (большого количества) бюллетеней, есть данные альтернативного подсчета. Вы все видели своими глазами», – сказала Тихановская, отвечая на вопрос, считает ли себя победителем на прошедших выборах.

Она подчеркнула, что ее команда будет всеми законными способами доказывать нарушения во время президентских выборов, передает РИА «Новости».

Кроме того, штаб Тихановской уже подготовил жалобу в Центризбирком страны о нарушениях во время избирательной кампании по выборам главы государства. «Жалоба будет подана в ЦИК, она уже составлена с отражением всех нарушений», – сказал представитель кампании Тихановской Максим Знак.

Он заявил, что есть несколько направлений деятельности штаба, в том числе юридических, которые надо предпринять в ближайшее время, чтобы не допустить раскола в обществе.

«Правильным будет для того, чтобы не усугубить раскол, провести пересчет голосов на избирательных участках, где были проблемы. Если пересчет невозможен, то надо организовать повторное голосование по проблемным участкам с организацией прозрачного наблюдения голосования и подсчета голосов», – сказал он.

Однако он считает очевидным, что «с учетом того, что произошло на участках для голосования после него, с учетом объявленных сегодня ЦИК данных, найдется много людей, которые неизбежно выйдут на улицу». «Задача и власти, и наша позволить этому процессу пройти мирно и без насилия», – сказал Знак, добавив, что этому могло бы способствовать официальное разрешение.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем. Однако в МВД эту информацию опровергли.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков в ночь на 10 августа, участникам и организаторам акций грозит до восьми и 15 лет лишения свободы.

Лукашенко, комментируя прошедшие в Минске акции протеста, выразил мнение, что к ним причастны люди из России, Украины, Польши и Чехии.



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