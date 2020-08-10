Лукашенко объяснил отключение интернета в Белоруссии

10.08.2020, 13:53, Новости дня

Интернет в Белоруссии отключают из-за границы, сообщил президент республики Александр Лукашенко.

«Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы», – передает слова президента «БелТА».

Лукашенко утверждает, что на Белоруссию пытаются целенаправленно давить с разных сторон, «гибридно действуют по всем направлениям». «Но мы выстоим», – сообщил он.

Между тем, крупный оператор сотовой связи в республике «Белтелеком» обещает восстановить доступ к интернету в Минске до конца дня.

«РУП «Белтелеком» с 8 августа текущего года отмечает значительный рост трафика, поступающего с внешних IP сетей из-за пределов Республики Беларусь. Системами предприятия на протяжении последних суток фиксируются множественные кибератаки различной степени интенсивности на сайты государственных органов и ресурсы Белтелекома. Это привело к значительной перегрузке каналов, сбою и выходу из строя телекоммуникационного оборудования и, как следствие, затруднениям с доступом для абонентов к отдельным ресурсам и сервисам сети Интернет», – говорится в заявлении на сайте компании.

«Белтелеком» отмечает, что прилагает максимальные усилия, чтобы восстановить доступ к Сети до конца понедельника. «Привлечены все специалисты и технические средства, работа ведется непрерывно в круглосуточном режиме», – добавили в компании.

В Минске перебои с интернетом начались в воскресенье утром, к вечеру он полностью пропал. Были недоступны сайты крупных белорусских средств массовой информации и органов власти. В день президентских выборов в ряде городов Белоруссии возникли неполадки в работе некоторых сайтов, включая портал tut.by и государственное агентство БелТА.

Также пользователи жаловались на массовые проблемы в работе мобильного интернета. Некоторые магазины в Минске сообщали, что не могут принимать оплату банковскими картами из-за проблем в работе терминалов.

Кроме того, не работали мессенджер Telegram, видеосервис YouTube, ряд социальных сетей. Возникли сбои в онлайн-трансляции телеканалов, в том числе канала «Беларусь 1».