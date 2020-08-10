Кузнецова призвала проверить информацию о насилии в монастыре на Урале

10.08.2020, 13:53, Новости дня

Омбудсмен Анна Кузнецова направила обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить информацию о случаях жестокого обращения с детьми в Среднеуральском женском монастыре, сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в России.

Кузнецова сообщала, что направит обращение в Генпрокуратуру и СК с просьбой проверить информацию о случаях жестокого обращения с детьми в обители, передает РИА «Новости».

Напомним, 6 августа уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков сообщил, что подросток умер в связи с болезнью в хосписе женского монастыря. При этом схимонах Сергий (Николай Романов) сообщил, что у скончавшейся 15-летней девочки был рак головного мозга.

Позднее сообщалось, что проверка не выявила на теле девочки «повреждений, которые говорили бы о криминальном характере наступления смерти».

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах случившегося. В пресс-службе регионального СУ СК не стали комментировать информацию о возбуждении уголовного дела.