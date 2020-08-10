 

Кузнецова призвала проверить информацию о насилии в монастыре на Урале

10.08.2020, 13:53, Новости дня

Омбудсмен Анна Кузнецова направила обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить информацию о случаях жестокого обращения с детьми в Среднеуральском женском монастыре, сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в России.

Кузнецова сообщала, что направит обращение в Генпрокуратуру и СК с просьбой проверить информацию о случаях жестокого обращения с детьми в обители, передает РИА «Новости».

Напомним, 6 августа уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков сообщил, что подросток умер в связи с болезнью в хосписе женского монастыря. При этом схимонах Сергий (Николай Романов) сообщил, что у скончавшейся 15-летней девочки был рак головного мозга.

Позднее сообщалось, что проверка не выявила на теле девочки «повреждений, которые говорили бы о криминальном характере наступления смерти».

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах случившегося. В пресс-службе регионального СУ СК не стали комментировать информацию о возбуждении уголовного дела.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / Синоптики предупредили о формировании смерчей на юге европейской части России

27.06 / Смартфон Google Pixel 5 XL показали в прозрачном чехле

04.07 / Зеленский ответил на вопрос о требовании России

09.07 / Козак рассказал о «театре абсурда» в переговорах с Украиной по Донбассу

08.07 / Голливуд просит у Конгресса страховку от пандемии

14.07 / Убийство медика на Донбассе. Прокуратура начала расследование обстрела медперсонала

04.07 / Инициатор установки в Праге памятной доски власовцам обвинен в хулиганстве

14.07 / Помпео и Лавров обсудили предстоящую встречу лидеров стран-постоянных членов СБ ООН

10.07 / В России заканчивается препарат для лечения онкозаболеваний

20.07 / В сеть попали кадры со съемок нового рекламного ролика коньяка “Довбуш Карпатський”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска