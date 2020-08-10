5 малоизвестных фактов о сомнительной эффективности аспирина

10.08.2020, 13:35, Разное



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Благодаря своему широкому спектру действия аспирин стал одним из самых продаваемых препаратов во всем мире — ежегодно фармацевтические компании продают до 80 миллиардов таблеток ацетилсалициловой кислоты. По данным аналитического агентства DSM group, аспирин занимает третье место в хит-параде самых популярных лекарственных средств после бактерицидного пластыря и цитрамона. Ученые до сих пор изучают эффективность и побочные эффекты этого препарата и опровергают многолетние представления о нем.

Аспирин не помогает предотвращать инфаркты, инсульты и смерть от болезней сердца у здоровых людей

С 1980-х годов врачи рекомендовали принимать аспирин в низких дозах (до 325 мг в день) для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В настоящее время важнейшие официальные рекомендации (в США, Великобритании, России) говорят о том, что аспирин не помогает предотвращать инфаркты, инсульты и смерть от болезней сердца, если его принимают здоровые людей. Тем не менее, миллионы людей продолжают принимать это лекарство с профилактическими целями «по старинке».

В начале июня в журнале British Journal of Clinical Pharmacology появился крупнейший на сегодняшний день обзор 67 исследований эффективности аспирина, который подтвердил: людям, у которых нет сердечно-сосудистых болезней, не показан профилактический прием этого лекарства. Оказалось, что прием аспирина снижает риск болезней сердца у здоровых людей на 17%, но в то же время, вероятность желудочно-кишечных кровотечений у них увеличивается на 47%, а внутричерепных кровоизлияний – на 34%.

«Аспирин в низких дозах нужен для профилактики тем людям, у которых уже есть сердечно-сосудистые заболевания», – сообщил CNN доктор Никола Веронезе (Nicola Veronese) из Палермского университета, соавтор исследования.

Аспирин не эффективен для профилактики деменции

Ученые долгие годы спорили, может ли регулярный прием аспирина предупреждать или облегчать болезнь Альцгеймера и другие виды деменции. В 2018 году исследование на мышах показало обнадеживающие результаты: ацетилсалициловая кислота смогла снизить количество отложений амилоида (белка, ответственного за развитие болезни Альцгеймера) в мозге. Однако испытания на людях не продемонстрировали того же эффекта.

В конце марта ученые из Университета Монаш (Monash University) в Австралии опубликовали результаты исследования с участием 20 тысяч пациентов, длившееся 4,7 лет. Все участники были в возрасте около 70 лет, ни у кого из них не было деменции в начале исследования. Половина получала низкие дозы аспирина, другая половина – плацебо. Ученые с сожалением сообщили, что они не обнаружили разницы: в обеих группах (с аспирином или без него) легкие когнитивные нарушения и деменция развивалась с примерно одинаковой вероятностью.

…и не предотвращает депрессию у пожилых людей

Исследователи предполагают, что воспаление может быть одной из возможных причин депрессии, а значит, противовоспалительные препараты могут рассматриваться как потенциальные средства профилактики и лечения этого заболевания.

То же самое исследование, проведенное австралийскими учеными, показало, что регулярный прием доз аспирина в низких дозах не отмечает депрессию у пожилых людей. Как выяснилось, среди людей, которые принимают 100 миллиграммов аспирина в день, депрессия встречается примерно так же часто, как и у тех, кто принимал плацебо. Приблизительно одинаковой оказалась и распространенность госпитализации по поводу депрессии среди участников обеих групп.

Аспирин в два раза чаще вызывает кровотечение, если желудок инфицирован хеликобактериями

Helicobacter pylori — очень распространенная бактерия, которая находится в верхнем отделе желудочно-кишечного тракта огромного количества людей. Известно, что они этиологически связаны с развитием язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритов и других заболеваний ЖКТ. Исследования, проведенные в отдельных регионах России, показывают, что хеликобактериями инфицировано до 70% россиян. В 2018 году австралийские ученые доказали, что их наличие в ЖКТ в сочетании с приемом аспирина может более чем в два раза увеличить риск желудочных кровотечений.

Аспирин может вызывать у детей синдром Рэя

Это редкая, но довольно тяжелая болезнь, характеризующаяся острой энцефалопатией и отложениями жира в печени, может возникать у детей и подростков на фоне приема аспирина. С 1981 по 1997 год в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) было зарегистрировано 1207 случаев синдрома Рэя у детей до 18 лет. У 81,9% были обнаружены салицилаты в крове. Выяснилось, что практически все пациенты за три недели до появления симптомов принимали аспириносодержащие препараты для лечения ОРВИ, ветрянки или диареи. После того, как врачи начали предупреждать родителей об опасности аспирина для детей и была изменена маркировка лекарств, количество случаев заболевания синдромом Рэя значительно снизилось. Аналогичная ситуация наблюдалась и в Великобритании.

В настоящий момент в США не рекомендуется назначать аспирин детям до 12 лет с лихорадкой, в Великобритании — до 16.