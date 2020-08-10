Чемпионат творческих компетенций ArtMasters продлил прием заявок

10.08.2020, 12:30, Новости дня

Организаторы чемпионата творческих компетенций ArtMasters объявили о продлении сроков приема заявок на участие до 15 августа.

Участие в чемпионате бесплатное, первые два этапа проходят онлайн, а в заключительном туре соревнования все расходы берут на себя организаторы. Финалисты ArtMasters приедут в Москву, чтобы пройти итоговые испытания на лучших площадках столицы, а также получат дополнительную возможность отправиться на «Тавриду», где они объединятся с участниками форума в коллаборации и реализуют собственные творческие проекты, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Сегодня нас уже больше 7 тыс. человек, но, я уверен, это не предел. Главная задача чемпионата ArtMasters – «достучаться» до каждого талантливого профессионала, создать для него как можно больше возможностей и интегрировать в настоящую профессиональную среду. Мы получили целый ряд писем от организаций и участников с просьбой продлить срок приема заявок, именно поэтому мы приняли решение продлить еще на неделю, – рассказал руководитель дирекции чемпионата Борислав Володин.

Также он отметил, что «важен талант каждого», поскольку креативные индустрии сегодня очень остро нуждаются в новых кадрах.

На сегодняшний день к чемпионату присоединилось более 7 тыс. участников со всей России. Больше всего заявок (32,1%) поступило от жителей Центрального федерального округа, на втором месте по количество поданных анкет – Северо-Западный федеральный округ (17,5%), на третьем – Приволжский округ (13,3%) Среди регионов лидируют Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Казань, Красноярск, Екатеринбург и Иркутск. Ежедневно статистика по федеральным округам также отображается на интерактивной карте на главной странице сайта чемпионата.

Среди компетенций наиболее популярными являются музыкальные профессии: звукорежиссер, композитор-аранжировщик и дизайнер звука в аудио-визуальных медиа. По ним поступило более 2 тыс. заявок. На втором месте – компетенции, связанные с производством видеоконтента: клипмейкер и режиссер монтажа. В общей сложности по ним подано более 1 тыс. 600 заявок. На третьем – театральные, собравшие около 1 тыс. 500 заявок.

Чемпионат ArtMasters призван стать трамплином в профессию для талантливых молодых людей со всей России. В рамках соревнования они смогут продемонстрировать свое мастерство, встретиться со своими кумирами из мира кино, театра и музыки и примут участие в мастер-классах с ведущими представителями индустрии.

Победителей ждут денежные сертификаты на целевое использование на сумму от 150 тыс. до 500 тыс. рублей, а также возможность стажировки с последующим трудоустройством в ведущих медиакомпаниях, киноконцернах и учреждениях культуры страны. Принять участие в чемпионате могут профессионалы и любители без специального профильного образования в возрасте от 18 до 35 лет.

Чемпионат ArtMasters проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации и Правительства Москвы. Стратегическим интернет-партнером Чемпионата ArtMasters является компания Mail.ru Group.