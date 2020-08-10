 

Чемпионат творческих компетенций ArtMasters продлил прием заявок

10.08.2020, 12:30, Новости дня

Организаторы чемпионата творческих компетенций ArtMasters объявили о продлении сроков приема заявок на участие до 15 августа.

Участие в чемпионате бесплатное, первые два этапа проходят онлайн, а в заключительном туре соревнования все расходы берут на себя организаторы. Финалисты ArtMasters приедут в Москву, чтобы пройти итоговые испытания на лучших площадках столицы, а также получат дополнительную возможность отправиться на «Тавриду», где они объединятся с участниками форума в коллаборации и реализуют собственные творческие проекты, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. 

«Сегодня нас уже больше 7 тыс. человек, но, я уверен, это не предел. Главная задача чемпионата ArtMasters – «достучаться» до каждого талантливого профессионала, создать для него как можно больше возможностей и интегрировать в настоящую профессиональную среду. Мы получили целый ряд писем от организаций и участников с просьбой продлить срок приема заявок, именно поэтому мы приняли решение продлить еще на неделю, – рассказал руководитель дирекции чемпионата Борислав Володин. 

Также он отметил, что «важен талант каждого», поскольку креативные индустрии сегодня очень остро нуждаются в новых кадрах. 

На сегодняшний день к чемпионату присоединилось более 7 тыс. участников со всей России. Больше всего заявок (32,1%) поступило от жителей Центрального федерального округа, на втором месте по количество поданных анкет – Северо-Западный федеральный округ (17,5%), на третьем – Приволжский округ (13,3%) Среди регионов лидируют Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Казань, Красноярск, Екатеринбург и Иркутск. Ежедневно статистика по федеральным округам также отображается на интерактивной карте на главной странице сайта чемпионата. 

Среди компетенций наиболее популярными являются музыкальные профессии: звукорежиссер, композитор-аранжировщик и дизайнер звука в аудио-визуальных медиа. По ним поступило более 2 тыс. заявок. На втором месте – компетенции, связанные с производством видеоконтента: клипмейкер и режиссер монтажа. В общей сложности по ним подано более 1 тыс. 600 заявок. На третьем – театральные, собравшие около 1 тыс. 500 заявок. 

Чемпионат ArtMasters призван стать трамплином в профессию для талантливых молодых людей со всей России. В рамках соревнования они смогут продемонстрировать свое мастерство, встретиться со своими кумирами из мира кино, театра и музыки и примут участие в мастер-классах с ведущими представителями индустрии. 

Победителей ждут денежные сертификаты на целевое использование на сумму от 150 тыс. до 500 тыс. рублей, а также возможность стажировки с последующим трудоустройством в ведущих медиакомпаниях, киноконцернах и учреждениях культуры страны. Принять участие в чемпионате могут профессионалы и любители без специального профильного образования в возрасте от 18 до 35 лет. 

Чемпионат ArtMasters проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации и Правительства Москвы. Стратегическим интернет-партнером Чемпионата ArtMasters является компания Mail.ru Group. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / В первый день перемирия на Донбассе миссия ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня

03.07 / Политика: Поправки в Конституцию и борьба с пандемией объединили российское общество

07.07 / Украина вышла из соглашения о финансовой разведке стран СНГ

30.07 / Гривна к доллару удерживается на уровне 27,69 грн/$

01.07 / Акинфеев попал в шестерку лучших вратарей мира по числу «сухих» матчей

01.07 / Явка на голосовании по Конституции превысила 59%

20.07 / Заказчикам на верфях в Крыму решено субсидировать 30% стоимости судна

02.08 / Непомнящий вышел в финал турнира по быстрым шахматам

07.07 / Титов переизбран на пост председателя «Партии роста»

17.07 / Количество инифицированных коронавирусом в Бразилии превысило 2 млн, за сутки заразилось более 45 тыс. человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска