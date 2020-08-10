Продажи iPhone могут рухнуть на 30% из-за одного единственного приложения

10.08.2020, 13:18, Разное

Эксперты рынка мобильных технологий заявляют о возможном обрушении продаж iPhone. Виной 30% падения спроса станет одно из приложений, против которого выступают политики США.

Китайский аналитик Минг-Чи Куо уверен в сокращении оборота на 20-30% из-за санкционных мер США. Известно, что президент Трамп давно занял позицию давления на некоторые корпорации из КНР. Это касается их товаров и программного обеспечения, однако запрет на только одно из приложений для смартфона может стать роковым для Apple. Если в смартфонах iPhone не будет возможным установить WeChat, это отразится на продажах устройства, сократив их почти на треть.

Проблема в том, что для китайцев это не просто мессенджер для общения, но и приложение с дополнительными сервисами. Граждане заказывают через него товары и билеты, совершают оплату и производят много других операций. При всей популярности гаджетов американской корпорации в Поднебесной, без данного приложения эти телефоны потеряют огромную долю популярности. Стоит отметить, что пока нет данных, удалят ли WeChat только из App Store в Соединенных Штатах, либо это коснется и других стран. Если приложение не будет доступно на аппаратах в Китае, избежать падения спроса не удастся и продажи рухнут на 30%.

Вслед за ним снизится статистика покупок других устройств компании, которые входят в экосистему iPhone и синхронизируются с ними. Это такие двеайсы, как iPad, Mac, Apple Watch и другие, которые после спада популярности смартфонов компании могут просто оказаться ненужными. При этом удаление программы из только американского сегмента App-магазина приведет только к 3-6-процентному падению продаж. Экономисты сейчас рекомендуют воздержаться бизнес от инвестирования в товары Apple.