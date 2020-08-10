 

Мишустин увеличил пенсионный стаж для борющихся с COVID-19 медработников

10.08.2020, 12:30, Новости дня

Медикам, работающим с больными коронавирусом, пенсионный стаж будет начисляться особым образом – день за два, сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин.

«Для медицинских работников, которые лечат пациентов с коронавирусом и подозрением на него, устанавливаем особый порядок исчисления пенсионного стажа. Один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня», – сказал он, передает РИА «Новости».

Премьер уточнил, что действовать эта норма будет с 1 января до конца сентября 2020 года. Соответствующее постановление правительства уже подписано.

Мишустин отметил, что это решение было принято по поручению президента. «Благодаря этому решению каждый год около 4 тысяч врачей и других медицинских работников смогут досрочно выйти на пенсию. На ее выплаты, по предварительным оценкам, ежегодно потребуются дополнительные 325 миллионов рублей. Такие средства на это в бюджете предусмотрены», – сказал премьер.

Он также заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в РФ постепенно улучшается. «Несмотря на то, что ситуация в стране продолжает постепенно улучшаться, мы ведем постоянный мониторинг, который позволяет оперативно выявлять заболевших и оказывать им помощь», – сказал глава правительства, передает ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений по итогам совещания о готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему эпидемическому сезону. 



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