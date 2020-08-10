Тихановская объявила себя победителем президентских выборов

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10.08.2020, 13:29, Новости дня

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская считает себя победителем выборов в Беларуси. Об этом она заявила на пресс-конференции 10 августа, сообщает “МБХ медиа” в Telegram.

Тихановская заявила, что сейчас ее выход на улицу приведет к эскалации конфликта, поэтому она находится в штабе. Также она добавила, что считает себя победителем на выборах, так как у ее штаба есть данные альтернативного подсчета голосов.

Кроме того, она предложила президенту Беларуси Александру Лукашенко встретиться, чтобы “избежать конфликта”, но ответа от него не получила, отмечают журналисты.

9 августа в Беларуси завершилось голосование на выборах президента. Всего баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным центризбиркома страны на 9.00 10 августа, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовало 80,2% избирателей, за жену оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлану Тихановскую – 9,9%, за экс-депутата Палаты представителей Анну Канопацкую – 1,68%, за лидера партии “Белорусская социал-демократическая Грамада” Сергея Череченя – 1,13%, за сопредседателя объединения “Говори правду” Андрея Дмитриева – 1,04%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После закрытия избирательных участков силовики начали задерживать людей. В Минске в драку с ними вступили протестующие. На улицах граждане требовали: “Лукашенко, уходи!”

Тихановская, которую называли главной соперницей Лукашенко, говорила, что не будет принимать участия в акциях протеста.

Протесты начали стихать около 1.30, к 3.00 ситуация, по данным СМИ, стабилизировалась.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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