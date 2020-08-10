Россиян, вернувшихся из-за границы, обяжут сдавать тест на 5G-излучение

10.08.2020, 13:29, Разное

Минздрав сообщил о вводе новых правил для россиян, возвращающихся из-за границы. Вместе с обязательным измерением температуры, сдачей анализа на COVID-19 и отбытием 14-дневного карантина путешественников обяжут сдать тест на допустимое количество электромагнитных волн в организме, полученных от 5G-вышек.

В ведомстве заверили, что благодаря НПО «Вектор» располагают необходимым количеством тестов на определение 5G-излучения и обеспечат ими все международные аэропорты, морские порты и отдельные железнодорожные вокзалы.

– Очень часто бывает так, что человек, например, отдыхал в Черногории. Взял машину в аренду, стал кататься по Европе и посещать ту же Германию или Испанию — страны с огромным количеством вышек. Может, он находился и далеко от них и получил минимальную дозу, возможно, вообще не получил, но точно знать мы не можем, а тест даст ответ на этот вопрос. Если мы вовремя не остановим распространение радиации, человек может быть опасен для окружающих, – пояснила представитель Минздрава Ирина Гонцова.

В случае, если норма по итогам сдачи теста превысит допустимую, такие граждане будут изолироваться и проходить лечение в специальном бункере. Пока методика окончательно не разработана, но медики считают, что эффективно можно бороться теми же методами, что используются в лечении лучевой болезни или народными средствами, преимущественно ромашкой и подорожником.