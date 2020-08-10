ЕС призвал Минск немедленно освободить всех арестованных

10.08.2020, 13:16, Новости дня

Выборы в Белоруссии запятнаны «неприемлемым применением насилия против мирных протестующих», ЕС призывает освободить всех арестованных, говорится в совместном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и еврокомиссара по расширению Оливера Варгейи.

«Ночь выборов была запятнана диспропорциональным и неприемлемым применением насилия против мирных протестующих, которое привело к гибели одного человека и ранению многих других. Мы осуждаем насилие и призываем к немедленному освобождению всех задержанных минувшей ночью», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Из него также следует, что ЕС «будет продолжать мониторить ситуацию и строить отношения с Белоруссией в зависимости от дальнейшего ее развития».

Ранее сообщалось, что Берлин планирует обсуждать в рамках Евросоюза общую реакцию на выборы в Белоруссии.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем. Однако в МВД эту информацию опровергли.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков в ночь на 10 августа, участникам и организаторам акций грозит до восьми и 15 лет лишения свободы.

Лукашенко, комментируя прошедшие в Минске акции протеста, выразил мнение, что к ним причастны люди из России, Украины, Польши и Чехии.