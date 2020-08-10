 

Звезда “Квартета И” Леонид Барац станет отцом в третий раз

10.08.2020, 13:15, Разное

Участник “Квартета И” Леонид Барац вновь станет отцом, о чем он сообщил лично на своей странице в Instagram. Актер опубликовал серию трогательных фото, на которых позирует с беременной женой – психологом из Одессы Анной Моисеевой.

Леонид Барац с женой

Предположительная дата релиза – октябрь. Предположительные названия – Марк, Даниил, Егор (Мальдивы. Сделано с любовью),

– с юмором прокомментировал Барац снимки. Примечательно, что с Анной, с которой они состоят в отношениях с 2016 года, Леонида уже однажды “разводили”: в 2019 году ряд СМИ сообщил об их расставании, но, как видим, новость оказалась фейком.

Она одесситка, я одессит, мы познакомились в Одессе, в общей компании. Я бы не сказал, что чувства были взаимными сразу. Был долгий платонический телефонный роман, потому что мы жили в разных городах. Потом она начала “поворачиваться ко мне лицом”. А дальше было так много событий, эмоций. Настоящие “российско-украинские горки”. Была влюбленность и любовь. Аня – женщина, которая дала мне такую гамму чувств! Было много счастливого, а какие-то краски из этой палитры я бы с удовольствием выбросил. Из наших отношений я понял, что противоположность любви – это не ненависть. А равнодушие. Ненависть – в этом случае та же любовь, только со знаком минус,

– рассказал Барац в интервью HELLO! о знакомстве с Анной. Для Бараца будущий сын станет третьим ребенком: у него уже есть две дочери от первого брака с актрисой Анной Касаткиной, 26-летняя Елизавета и 17-летняя Ева.

Леонид Барац с женой



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