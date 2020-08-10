Мнение: Выборы в Белоруссии. Итоги

10.08.2020, 13:10, Разное

ЦИК Белоруссии обнародовал предварительные результаты выборов президента Белоруссии.

Александр Лукашенко — 80,23% (всего за Лукашенко проголосовали 4 млн. 562 тыс. человек)

Светлана Тихановская — 9,9% (всего за Тихановскую проголосовали 574 тыс. человек).

Анна Канопацкая — 1,68%

Андрей Дмитриев — 1,04 %

Сергей Черечень — 1,13 %

Против всех — 6,02%

Явка на выборах составила 84,23%.

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Ночные протесты завершились где-то в районе 3 часов ночи. Фото и видео вчерашних протестов ночью выкладывал вот тут https://t.me/boris_rozhin (при продолжении протестов, там же возобновится онлайн-трансляция, о которой в блоге уведомлю отдельно, так что подписывайтесь).

Концентрация силовиков в Минске плюс частичное блокирование связи, помогли властям в достаточно разумные сроки раздробить толпу и не допустить форсированного развития опасных силовых сценариев в первый же день протестов. Также постепенно сдулись и протесты в других городах, даже там, где ОМОН проявлял некоторую нерешительность.

По факту беспорядков работает СК Белоруссии. Существенное кол-во участников беспорядков арестовано (в основном в Минске). Возбуждены уголовные дела. Виновным грозит до 15 лет тюрьмы.

Сегодня будет интересно посмотреть, кто признает, а кто не признает выборы в Белоруссии, а также то, сможет ли оппозиция продемонстрировать нечто более серьезное и организованное, чтобы попытаться подорвать итоги выборов – либо путем протестов, либо путем забастовки. Также интересно, получат ли эти попытки поддержку из-за рубежа.